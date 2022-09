Wielercafé: Bespreek hier live de Gooikse Pijl en de Exact Cross Kruibeke zondag 18 september 2022 om 10:00

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staan, op de dag van het WK tijdrijden, ook de Gooikse Pijl en de GP d’Isbergues op het programma, net als de eerste Vlaamse cross van het seizoen.

Het parcours van de Gooikse Pijl is opnieuw behoorlijk vlak. De renners rijden in de finale acht keer een plaatselijke ronde van 21,8 kilometer. Een massasprint lijkt het meest waarschijnlijke scenario. Na 16.25 uur weten we wie Fabio Jakobsen opvolgt. De GP d’Isbergues in Frankrijk lijkt eveneens op een sprint uit te draaien. Rond 16.15 uur is de finish. Ook de vrouwen koersen in de GP d’Isbergues, met aankomst omstreeks 13.45 uur.

Het Belgische veldritseizoen gaat ook beginnen! In Oost-Vlaanderen staat de Exact Cross Kruibeke op het programma. De vrouwen beginnen om 16.15 uur en voor de mannen start hun Polderscross om 17.30 uur.

