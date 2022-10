Wielercafé: Bespreek hier live de Famenne Ardenne Classic en de CRO Race zondag 2 oktober 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag zijn de Belgische eendagskoers Famenne Ardenne Classic, de slotrit in de CRO Race en de Tour de Vendée de blikvangers.

De Famenne Ardenne Classic is een koers (UCI 1.1) met start en finish in Marche-en-Famenne. Een heuvelachtige wedstrijd van 188 kilometer in Wallonië, die voor het eerst sinds 2019 weer verreden wordt. Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Greg Van Avermaet, Tim Merlier, Oliver Naesen en Victor Campenaerts sieren de startlijst en rond 16.30 uur kennen we de winnaar.

Voor de slotrit van de CRO Race moeten we naar Zagreb, waar in de finale twee lokale rondes gepland staan met daarin een heuvel van 500 meter aan 6,6%. Omstreeks 14.45 is de finish. De Ronde de l’Isard sluit af met een bergrit over de Port de Lers en de Col d’Agnes, maar die liggen halverwege de rit die rond 16.30 uur finisht.

In de Tour de Vendée lijken de sterke sprinters aan zet, als rond 17.30 uur de aankomst verwacht wordt. Verder is er koers in de Tour of Iran en de Piccolo Lombardia.

