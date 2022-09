Wielercafé: Bespreek hier live de Coppa Sabatini en de Ronde van Luxemburg donderdag 15 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag de Coppa Sabatini in Italië, de derde etappe in de Ronde van Luxemburg en de tweede etappe van de Ronde van Slowakije.

De Coppa Sabatini wordt na een heuvelachtige koers beslist op een omloop van 12,2 kilometer, die drie maal moet worden afgelegd. Daarin is de finale-klim van de Via Mazzini van Peccioli (1,4 km aan 5%) de enige noemenswaardige hindernis. Rond 16.30 uur wordt de finish verwacht.

In de Ronde van Luxemburg wacht opnieuw een heuvelachtige rit, met de tweetrapsraket Héndelbierg (2,1 km aan 6%) en Huelewee (1,3 km aan 9%) in de laatste 15 kilometer. Omstreeks 15.30 uur kennen we de winnaar in Diekirch. De Ronde van Slowakije gaat verder met een heuvelachtige rit. In de laatste 70 kilometer liggen drie klimmetjes, waarvan de laatste op 7 kilometer van de meet. De finish is rond 17.15 uur.