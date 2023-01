Wereldbeker Besançon 2023: Liveblog – Laatste krachtmeting Van der Poel voor WK zondag 29 januari 2023 om 09:00

Huidige Kopgroep

Zondag 29 januari 2023 staat in het veldrijden in het teken van de Wereldbeker in Besançon, waar het grootste klassement van het veldrijden tot een einde komt. Alle ogen zijn gericht op Mathieu van der Poel, terwijl bij de vrouwen Puck Pieterse de topfavoriete is. In het WielerFlits liveblog mis je niets van de wedstrijden.



Normaal gesproken is Hoogerheide het toneel van de afsluiter van de Wereldbeker, maar omdat daar volgende week (3-5 februari) het WK veldrijden wordt afgewerkt, is Besançon aangewezen als locatie voor de slotmanche van de Wereldbeker 2022-2023. Vandaag is een deel van het veldritcircus neergestreken in Frankrijk.

Tussen 09.30 en 13.00 uur zijn eerst de jeugdcategorieën aan de beurt, waarna de elite vrouwen om 13.40 uur starten aan hun cross. Daarna is het vanaf 15.10 uur de beurt aan de mannen. Mis niets van de Wereldbeker van Besançon in het WielerFlits liveblog! Het verloop van de cross kan je bespreken in onze live chat.

Lees meer: Voorbeschouwing: Wereldbeker Besançon 2023 – Mathieu van der Poel als grote blikvanger