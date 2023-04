Waalse Pijl 2023: Liveblog – Wie winnen er op de Muur van Hoei? woensdag 19 april 2023 om 08:30

La Flèche Wallonne is de tweede heuvelklassieker van het Ardens drieluik. De koers wordt gezien als een uitstekende voorbereiding op de derde koers van dit drieluik, het monument Luik-Bastenaken-Luik. Dat wil niet zeggen dat de Waalse Pijl op zichzelf geen grote koers is. Vorig jaar wonnen Dylan Teuns en Marta Cavalli op de iconische beslissende slotklim, de Muur van Hoei.

De Waalse Pijl start dit jaar in Herve. Na de eerste klimmetjes krijgen we lange tijd geen heuvels, maar dat betekent niet dat het echt vlak is. Na 101 kilometer volgen de Côte d’Ereffe (2,1 km aan 5%), de Côte de Cherave (1,3 km aan 8,1%) en de eerste passage van de Muur van Hoei (1,3 km aan 9,6%). De opeenvolging van de Côte d’Ereffe, de Côte de Cherave en de Muur van Hoei is een riedeltje dat de renners drie keer moeten afwerken.

Toch weet iedereen dat de koers eigenlijk beslist zal worden op de laatste keer de Muur van Hoei, van 1.300 meter aan 9,6%, en vooral tussen 800 en 200 meter van de streep is het bijzonder steil. De vrouwen rijden net als de mannen driemaal de lokale ronde. In de vroege ochtend vertrekken de vrouwen vanuit Hoei om rond het middaguur op de top te finishen. De finish van de mannen wordt verwacht rond 16.30 uur.

Vrouwen

Officiële start: 8.35 uur

Finish: tussen 11.50 en 12.20 uur

Afstand: 127,3 kilometer

Mannen

Officiële start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.40 uur

Afstand: 194,2 kilometer

