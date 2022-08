Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 5 naar Bilbao woensdag 24 augustus 2022 om 08:00

De Vuelta houdt het in zijn 77ste editie niet bij één Baskische etappe, want ook op vandaag is er een lastige route uitgetekend in deze in meerdere opzichten fascinerende regio. Dit keer verzamelen de renners zich in Irún voor een toch wel verraderlijke rit naar Bilbao, over drie beklimmingen van derde en twee hellingen van de tweede categorie.

De heuvelzone begint na goed 90 kilometer met de Puerto de Gontzagarigana (5,3 km aan 4,5%), Balcón de Bizkaia (4,2 km aan 5,6%) en Alto de Morga (8,6 km aan 3,5%), drie beklimmingen die elkaar in rap tempo opvolgen. In de laatste vijftig kilometer ronden de renners nog tweemaal de top van de bijzonder lastige Alto del Vivero. Deze bekende Baskische klim, in het verleden ook al eens scherprechter geweest in de Vuelta, is 4,6 kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van 8%. De top van de laatste passage ligt op goed vijftien kilometer van de streep.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog!

Officieuze start: 12.45 uur

Officiële start: 12.57 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 187,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto de Gontzagarigana: tussen 15.10 en 15.25 uur

Bergsprint Balcón de Bizkaia: tussen 15.20 en 15.35 uur

Bergsprint Alto de Morga: tussen 15.50 en 16.10 uur

Bergsprint Alto del Vivero: tussen 16.15 en 16.40 uur

Tussensprint Bilbao: tussen 16.35 en 17.00 uur

Bergsprint Alto del Vivero: tussen 17.00 en 17.25 uur

