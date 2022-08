Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 3 van Breda naar Breda zondag 21 augustus 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

De Vuelta-start in Nederland zit er bijna op! De driedaagse wordt vandaag afgesloten met een etappe door Noord-Brabant, met nog enkele korte passages door België zelfs. Het epicentrum van etappe 3 is Breda, waar gestart én gefinisht wordt. Opnieuw wordt een massasprint verwacht. Draait het daar ook op uit?



Na een uitgebreide studieronde van Breda worden onder meer Chaam (bekend van het wielercriterium) en Baarle-Nassau aangedaan, net als Dongen, Oosterhout en Steenbergen en de Belgische gemeente Baarle-Hertog. De Vuelta doorkruist niet veel later ook Hoogerheide, wat we vrijwel meteen associëren met de familie-Van der Poel, Roosendaal, Rucphen en Sint-Willebrord.

In die fase zal ook gesprint worden voor bergpunten op de Rijzendeweg (400 meter aan 3,7%) en in Sint-Willebrord voor de tussensprint en bonificatieseconden. Daarna zal de route weer zal afbuigen richting Breda. Via de Sprundelsebaan en Ettensebaan komen de renners over de Kapittelweg weer de binnenstad binnen, waarna het nog maar een klein stukje is naar de streep voor het Chassé Theater op de Claudius Prinsenlaan.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.25 uur

Officiële start: 12.52 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.30 uur

Afstand: 193,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Baarle-Nassau: tussen 13.20 en 13.25 uur

Bergsprint Rijzendeweg: tussen 15.45 en 16.05 uur

Tussensprint Sint Willebrord: tussen 16.35 en 16.55 uur

Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 3 (WielerFlits)

Vuelta 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Vuelta 2022: Deelnemers (WielerFlits)