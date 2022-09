Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 20 bergrit naar Puerto de Navacerrada zaterdag 10 september 2022 om 08:00

In de voorlaatste etappe van de Vuelta a España 2022 kan er nog erg veel gebeuren in de strijd om de eindzege. De organisatie hoopt ongetwijfeld op een nagelbijtende apotheose in de buurt van Madrid, tussen Moralzarzal en de Puerto de Navacerrada. Vijf beklimmingen over een afstand van 181 kilometer!



De eerste klim, de alombekende Puerto de Navacerrada (10,3 km aan 6,8%), volgt al vrij snel na de start. Daarna volgt een snelle afdaling en passage door een lange vallei, op weg naar de Puerto de Navafría (9,8 km aan 5,5%), de tweede klim van de dag.

Vanaf dat moment volgen de cols elkaar in vrij rap tempo op, met achtereenvolgens de Puerto de Canencia (7,5 km aan 4,9%), Puerto de la Morcuera (9,4 km aan 6,9%) en de allesbeslissende Puerto de Cotos (10,3 km aan 6,9%). Eenmaal boven op de top van de Puerto de Cotos koersen de renners nog een kleine zeven kilometer op een soort plateau, om dan te finishen op de top van de Puerto de Navacerrada.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.35 uur

Officiële start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 181 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto de Navacerrada: tussen 13.35 en 13.40 uur

Bergsprint Puerto de Navafría: tussen 15.05 en 15.20 uur

Bergsprint Puerto de Canencia: tussen 15.55 en 16.15 uur

Bergsprint Puerto de la Morcuera: tussen 16.20 en 16.45 uur

Tussensprint Rascafría: tussen 16.45 en 17.10 uur

Bergsprint Puerto de Cotos: tussen 17.05 en 17.35 uur

