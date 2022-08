Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 2 van Den Bosch naar Utrecht zaterdag 20 augustus 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Na de ploegentijdrit van gisteren door Utrecht vertrekt het peloton van de Vuelta a España vandaag vanuit Den Bosch voor de tweede etappe. En opnieuw wordt Utrecht aangedaan, want daar is de finishlijn getrokken op het Science Park (ook wel bekend als de Uithof). Wie wint na 175 kilometer koers de massasprint?

Na de officiële start bij de Brabanthallen in Den Bosch trekken de coureurs in noordwestelijke richting – via Nationaal Park De Biesbosch en de Utrechtse Heuvelrug – naar Doorn en vervolgens Amersfoort. Ondanks het vlakke parcours, staat in deze rit toch de eerste bergsprint gepland. Na goed honderd kilometer ligt de Alto de Amerongse Berg (2,1 km aan 2,4%).

Na de bergsprint vervolgt de route via onder meer Scherpenzeel, Doorn, Amersfoort en Vliegbasis Soesterberg – waar de enige tussensprint van de dag ligt – naar het slotcircuit in Utrecht, waar voor de tweede opeenvolgende dag een winnaar zal worden gehuldigd. De finishstreep is getrokken bij het Utrecht Science Park, aan de oostkant van de stad.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.15 uur

Officiële start: 13.32 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.45 uur

Afstand: 175,1 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Alto de Amerongse Berg: tussen 15.50 en 16.00 uur

Tussensprint Vliegbasis Soesterberg: tussen 17.00 en 17.20 uur

