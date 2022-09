Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 15 bergrit naar Sierra Nevada zondag 4 september 2022 om 08:00

De vijftiende etappe van de Vuelta a España speelt zich af tussen Martos en het skigebied in bergketen Sierra Neveda en kunnen we gerust beschouwen als La Etapa Reina (de koninginnenrit) van deze ronde. De net geen 150 kilometer lange etappe kent nog een rustige aanloop, maar kent als tegengewicht een loodzware slotfase.



De renners rijden na de start over glooiende wegen, om nabij Lobucín te beginnen aan de Puerto del Castillo (6,8 km aan 4,5%) van derde categorie. Eenmaal boven blijven de renners op een hoogte van zo’n 900 meter koersen, waarna de afdaling naar de vlakte richting Granada volgt. Na een passage door de wereldberoemde stad met zijn Alhambra, begint het serieuze klimwerk met de Alto del Purche (9,1 km aan 7,6%) vanuit Monachil.

Na de Alto del Purche volgt de afdaling, al is er geen tijd om even op adem te komen. Het is meteen weer klimmen geblazen, want dan wacht de Alto de Hazallanas. Die is 7,3 kilometer lang aan een gemiddelde van liefst 9,6%, met stroken die regelmatig in de dubbele cijfers schieten. Maar de organisatie heeft nog een verrassing in petto. De route klimt namelijk vrolijk verder richting het skiresort van Sierra Nevada, naar een hoogte van 2.510 meter. Het laatste deel van de klim, ook wel de Alto Hoya de la Mora (12,2 km aan 6,8%), zal zijn sporen nalaten.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.21 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 149,6 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto del Castillo: tussen 14.10 en 14.15 uur

Tussensprint Granada: tussen 15.40 en 16.00 uur

Bergsprint Alto del Purche: tussen 16.10 en 16.30 uur

Voet slotklim Alto Hoya de la Mora: tussen 16.40 en 17.05 uur

