Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 14 bergrit naar Sierra de La Pandera zaterdag 3 september 2022 om 08:00

In de veertiende etappe van de Vuelta a España zullen de klassementsrenners elkaar tot het uiterste drijven. Er is misschien nog wel meer schrik voor rit vijftien naar Sierra Nevada, maar ook in de 160,3 kilometer bergetappe naar de Sierra de la Pandera kunnen de verschillen hoog oplopen.



Het peloton volgt eerst lange tijd het dal van de rivier Guadalquivir, om vervolgens af te buigen naar het zuiden. De weg begint dan al snel omhoog te lopen naar Mancha Real. De Puerto de Siete Pilillas (9,9 km aan 3,5%) telt mee voor het bergklassement en is de ideale opwarmer voor de laatste 35 lastige kilometers. In Jaén trekken de coureurs weer de bergen in, met eerst twee ongecategoriseerde hellingen en vervolgens de Puerto de los Villares (10,4 km aan 5,5%).

Dat is de prelude voor de slotklim van de Sierra de la Pandera (8,4 km aan 7,8%). Een bijzonder onregelmatige klim: stijgingspercentages tot 12% worden afgewisseld met vlakkere stroken, en in de laatste kilometer volgt er zelfs nog een korte afdaling.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.17 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 160,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto de Siete Pilillas: tussen 15.55 en 16.15 uur

Tussensprint Jaén: tussen 16.25 en 16.50 uur

Bergsprint Puerto de los Villares: tussen 17.00 en 17.25 uur

