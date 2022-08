Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 10 individuele tijdrit naar Alicante dinsdag 30 augustus 2022 om 08:00

Voor de kopmannen in de Vuelta a España is het vandaag een kwestie van ‘erop of eronder’ in de tijdrit van ongeveer 31 kilometer van Elche naar Alicante. Het is de tweede en tevens ook laatste beproeving tegen de klok, en voor de betere tijdrijders onder de klassementsrenners een uitgelezen kans om de pure klimmers op achterstand te zetten.



Er is een razendsnel en biljartvlak parcours uitgetekend aan de Spaanse oostkust, op maat van de tijdritspecialisten. De tijdrit heeft in feite drie gezichten: het eerste deel loopt lichtjes bergaf, vervolgens zijn de wegen zo vlak als een biljartlaken en in de laatste kilometers gaat hij bij momenten lichtjes bergop.

Op wat bochten in het begin, halverwege en helemaal aan het einde na, zijn de wegen rechttoe-rechtaan en is het dus een kwestie van zo hard mogelijk doortrappen. Na zestien kilometer krijgen de renners te horen of ze bezig zijn aan een goede tijdrit, of dat ze echt nog een tandje moeten bijschakelen in de finale. Dat zal gebeuren in L’Altet, waar dus de tussentijden worden doorgegeven.

Start eerste renner: 14.40 uur

Finish laatste renner: tussen 17.25 en 17.35 uur

Afstand: 30,9 kilometer

