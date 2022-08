Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 1 ploegentijdrit in Utrecht vrijdag 19 augustus 2022 om 08:00

Het is zover: de Vuelta a España gaat vandaag van start in Utrecht! Op het programma staat een ploegentijdrit van ruim 23 kilometer door de Domstad, die eerder ook al de Giro d’Italia en de Tour de France ontving. Welke ploeg is het snelst en slaat meteen een slag in het algemeen klassement? En wie draagt de eerste rode trui?



Start en finish zijn bij de bekende Jaarbeurs. De route voert, na de start, door het centrum via de Maliesingel naar de Blauwkapselweg, richting Overvecht. Na een heuse U-bocht wordt er koers gezet naar de Leidsche Rijn, om dan vervolgens via de Meern weer terug te rijden naar de Jaarbeurs, waar de eindtijden zullen worden opgemeten.

Wat we kunnen vertellen over het parcours? Door de biljartvlakke wegen zal de gemiddelde snelheid hoog liggen, maar het is door een combinatie van een aantal flauwe en wat scherpere bochten toch oppassen geblazen. De laatste keer dat de Vuelta met een ploegentijdrit begon, was in 2019. De zege ging toen toch enigszins verrassend naar Astana.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Start eerste ploeg: 18.30 uur

Finish laatste : tussen 20.20 en 20.25 uur

Afstand: 23,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Snellenlaan (nog 19 km): na 4 minuten

Passage Einsteindreef (nog 13,7 km): na 10 minuten

Passage tussenpunt (nog 12,3 km): na 12 minuten

Passage Strijkviertel (nog 4,6 km): na 20 minuten

