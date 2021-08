Vuelta 2021: Liveblog – Etappe 10 naar Rincón de la Victoria dinsdag 24 augustus 2021 om 11:16

Na de bergrit van zondag worden vandaag de vlakkere wegen van Andalusië opgezocht. De sprinters moeten zich echter niet rijk rekenen, want in de finale volgt er nog een pittige beklimming van tweede categorie, de Puerto de Almáchar (10,9 km aan 5,4%). De rit voert van Roquetas de Mar naar Rincón de la Victoria.

We starten vandaag vanuit Roquetas de Mar, waar de Vuelta drie jaar geleden voor het laatst was. Toen was het Simon Clarke die zegevierde in de populaire vakantiebestemming. De route voert lange tijd langs de Middellandse kust maar na goed 150 kilometer verlaat het peloton de kustweg voor een korte passage door de binnenlanden van Andalusië.

De Puerto de Almáchar (10,9 km aan 5,4%), is de enige scherprechter van de dag. Na wat oplopende kilometers begint de weg pas écht te stijgen bij het binnenrijden van het plaatsje Almáchar. De renners die dan nog kans maken op de overwinning, krijgen in de laatste vijf kilometer van de Puerto de Almáchar percentages van 8% voor hun kiezen. Voor de sterke mannen kijkt Wielerflits vandaag naar Michael Matthews, Andrea Bagioli en Magnus Cort. Steken zij vandaag hun neus aan het venster of gaat er iemand anders met de overwinning vandoor?

Start: 12.47

Finish: tussen 17.17 en 17.45

Afstand: 189 kilometer

