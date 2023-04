Volta Limburg Classic 2023: Liveblog – Spektakel in Heuvelland en Voerstreek zaterdag 1 april 2023 om 09:00

Huidige Kopgroep

Daags voor de Ronde van Vlaanderen staat een van de bekendste Nederlandse eendagswedstrijden op het programma: de Volta Limburg Classic. De vrouwen rijden bijna 120 kilometer en de mannen ruim 190 kilometer door het Limburgse Heuvelland en de Voerstreek.

De Volta Limburg Classic 2023 is in totaal 193 kilometer lang en telt bijna 3.000 hoogtemeters. Het parcours bestaat uit drie omlopen van om en nabij de zestig kilometer, waarna er wordt geëindigd op een lokale ronde van zes kilometer in Eijsden. Bekende beklimmingen onderweg zijn de Eckelraderweg, Bemelerberg, Loorberg, Camerig, Gulperberg, Koning van Spanje en De Planck.

De Kalleberg en de Moerslag zijn ongeveer twintig kilometer voor de finish de laatste heuvels. Even voor 16.00 uur finishen de vrouwen in Eijsden en rond 17.00 uur kennen we de winnaar bij de mannen.

Mis niets van de Volta Limburg Classic in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Lees ook: Voorbeschouwing: Volta Limburg Classic 2023 – Staat de nieuwe Arnaud De Lie op?

Vrouwen

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.10 uur

Afstand: 118,4 kilometer

Mannen

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.10 uur

Afstand: 193,4 kilometer