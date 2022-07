Tour de France Femmes 2022: Liveblog – Etappe 3 naar Épernay dinsdag 26 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Het is zonder twijfel de koers waar het vrouwenpeloton het meest naar uitgekeken heeft, maar nu is het zover. De Tour de France Femmes belooft acht dagen wielerspektakel. In de derde etappe naar Épernay liggen de eerste serieuze heuveltjes in de finale.



Een verraderlijke rit in de ‘heilige driehoek van Champagne’. Geschikt voor de betere puncheurs. Na het vertrek vanuit het befaamde Reims doemt de eerste van vijf gecategoriseerde klimmetjes op na slechts twintig kilometer. Het venijn zit ‘m deze etappe echter in de staart. De heuvelzone begint in Vertus, waar de plaatselijke Côte de Vertus (700 meter à 7%) ligt. Tien kilometer later volgt de Côte du Mesnil-sur-Oger (1,6 km à 6,7%).

De finale wordt gekruid door de zeer steile Côte de Mutigny (900 meter à 12,2%) , de eerste klim van derde categorie, en de Mont Bernon (1 km à 4,6%). Op deze laatste helling zijn geen bergpunten te verdienen, maar mogelijk zeer belangrijke bonusseconden. Eens de rensters op de top van de Mont Bernon zijn, zal er ook nog vier kilometer om de ritzege worden gereden. In de laatste vijfhonderd meter bedraagt het stijgingspercentage nog acht procent.

Mis niets van deze etappe van de Tour de France Femmes 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.50 uur

Officiële start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.37 uur

Afstand: 133,6 kilometer

Belangrijke passages:

Côte de Trépail (4): tussen 13.31 en 13.35 uur

Côte de Vertus (4): tussen 14.55 en 15.08 uur

Côte du Mesnil-sur-Oger (4): tussen 15.09 en 15.23 uur

Tussensprint Épernay: tussen 15.45 en 16.03 uur

Côte de Mutigny (3): tussen 15.52 en 16.11 uur

Bonussprint Mont Bernon: tussen 16.10 en 16.30

