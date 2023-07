Tour 2023: Liveblog – Victor Lafay pakt ritzege na verrassende aanval in slotfase zondag 2 juli 2023 om 13:00

Ook voor de tweede etappe van de Tour de France blijven we in Spanje. Een heuvelachtig parcours , waarin de Jaizkibel de absolute scherprechter is, kan de favorieten direct op scherp zetten. Na ruim 200 kilometer finishen de renners in San Sebastián.



De tweede etappe is in totaal 209 kilometer, waarvan de eerste 45 kilometer na het startschot in Gasteiz voornamelijk vlak zijn. Wanneer er wordt afgedaald richting Mondragón, begint de heuvelzone met de Côte d’Udana (4,7 kilometer à 4,7%) en Côte d’Aztiria (2,8 kilometer à 5,9%).

De laatste negentig kilometer zijn niet makkelijk. Zeker niet als ook de Côte d’Alkiza (4,1 kilometer à 6,1%) en Côte de Gurutze (2,6 kilometer à 6,1%) nog wachten, voordat de renners aan de Jaizkibel beginnen. De Jaizkibel (8,1 kilometer à 5,4%) leent zich goed voor aanvallen van de favorieten. Gaan we verschillen zien? Na de top zijn er nog zeventien vlakke en dalende kilometers naar de finish.

Mis niets van de tweede etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.25 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.35 uur

Afstand: 209 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Legutio: tussen 13.15 en 13.25

Passage Côte d’Udana: tussen 14.10 en 14.25

Passage Côte d’Aztiria: tussen 14.20 en 14.35

Passage Côte d’Alkiza: tussen 15.30 en 15.50

Passage Côte de Gurutze: tussen 16.15 en 16.40

Passage Jaizkibel: tussen 16.40 en 17.10

