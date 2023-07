Tour 2023: Liveblog – Etappe 10 naar Issoire dinsdag 11 juli 2023 om 08:00

De Tour de France schiet na de eerste rustdag direct uit de startblokken. Een rit met zeven beklimmingen, waarvan vijf gecategoriseerd, laat de vluchters watertanden. Mogen zij in Issoire strijden om de winst?



De rit van Vulcania naar Issoire kent de nodige hoogtemeters. De Col de la Moreno (5,2 kilometer 4,6%) zet de toon voor een loodzware overgangsrit. Al snel daarna krijgen de renners namelijk de Col de Guéry (7,9 kilometer aan 4,8%) en de Col de la Croix Saint-Robert (7,3 kilometer 5,7%) voor de kiezen.

Later in de rit volgt nog de Côte de Saint-Victor-la-Rivière (2,6 km aan 6,5%). De Côte de La Chapelle-Marcousse (4,2 km aan 6,4%) is de laatste klim. De uiteindelijke top ligt op een kleine 25 kilometer van de streep. Nadien is het vooral in dalende lijn naar Issoire.

Mis niets van de tiende etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog!

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.20 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 167 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Col de la Moreno: tussen 13.30 en 13.35

Passage Col de Guéry: tussen 13.55 en 14.05

Tussensprint Mont-Dore: tussen 14.45 en 14.55

Passage Col de la Croix Saint-Robert: tussen 14.55 en 15.05

Passage Côte de Saint Victor-la-Rivière: tussen 15.20 en 15.35

Passage Côte de la Chapelle-Marcousse: tussen 16.35 en 17.00

