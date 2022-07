Tour 2022: Liveblog – Etappe 8 naar Lausanne zaterdag 9 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

De achtste etappe voert de renners van de Tour de France naar het vierde land. Na Denemarken, Frankrijk en België is nu ook Zwitserland aan de beurt. Vanuit Dole dolen de renners naar Lausanne. Op het programma staat een heuvelrit met een gevaarlijke aankomst. Krijgen we spektakel in de finale?



Vanuit Dole vertrekt het peloton in zuidoostelijke richting voor een 184 kilometer lange heuvelrit. Onderweg vier korte bergjes van tussen de drie en vijf kilometer. Ongeveer halverwege de etappe passeren de renners de grens tussen Frankrijk en Zwitserland. Op iets minder dan vijftig kilometer van het eind ronden de renners de top van de Col du Mollendruz.

De finish ligt in Lausanne. Het was vijfmaal eerder finishplaats van een Touretappe. Zowel Gerrie Knetemann (1978) als Erik Dekker (2000) behaalden er Nederlands succes. In het slot van de rit wacht nog een toetje in de vorm van een verraderlijke kuitenbijter. Net buiten het centrum ligt de Côte du Stade Olympique, een 4,8 kilometer lange klim met in de voorlaatste kilometer een piek tot 12%. Door een korte afdaling halverwege het heuveltje komt het gemiddelde uit op 4,6%.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.20 uur

Finish: tussen 17.30 en 17.55 uur

Afstand: 186,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Montrond: tussen 14.25 en 14.30 uur

Passage Côte du Maréchet: tussen 15.00 en 15.10 uur

Passage Côte des Rousses: tussen 15.35 en 15.50 uur

Grensovergang Zwitserland: tussen 15.45 en 15.55 uur

Passage Col de Pétra Félix: tussen 16.25 en 16.40 uur

Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 8 (WielerFlits)

Tour 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2022: De deelnemers (WielerFlits)