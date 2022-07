Tour 2022: Liveblog – Etappe 6 naar Longwy donderdag 7 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Na de start in Denemarken en het vervolg in Frankrijk, start de zesde etappe van de Tour de France in het Belgische Binche. Het is de eerste finale die als heuvelachtig bestempeld mag worden. De etappe gaat voornamelijk in zuidoostelijke richting naar het Franse Longwy, waar het venijn hem in de staart zit.



Vanuit Binche vertrekken de renners in zuidelijke richting. In het eerste deel is het nergens vlak, maar pas na 88 kilometer doemt in Frankrijk de eerste gecategoriseerde klim op: Côte des Mazures, in de Franse Ardennen. De wegen blijven overwegend vlak tot aan de laatste zestig kilometer van deze rit. Daarna beginnen – en blijven – de wegen te glooien.

Het venijn van deze rit zit hem in de staart. In de laatste tien kilometer liggen dan ook drie hellingen van de vierde categorie, te weten: inkomertje Côte de Lexy, steile, korte muur Côte de Pulventeux en de aankomststrook in Longwy zelf. Die telt twee haarspeldbochten en leent zich voor types als Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.05 uur

Officiële start: 12.15 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 219,9 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte des Mazures: tussen 14.15 en 14.25 uur

Tussensprint Carignan: tussen 15.35 en 15.55 uur

Passage Côte de Montigny-sur-Chiers: tussen 16.55 en 17.20 uur

Passage Côte de Pulventeux: tussen 17.05 en 17.35 uur

Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 6 (WielerFlits)

Tour 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2022: De deelnemers (WielerFlits)