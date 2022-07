Tour 2022: Liveblog – Wout van Aert soleert naar winst in Calais dinsdag 5 juli 2022 om 13:30

Huidige Kopgroep

Vandaag staat de eerste Franse etappe in de Tour de France 2022 op het menu. Een lastige rit die voor de intrinsiek snelste mannen van het peloton wel eens als een molensteen om de nek kan hangen. Gezien de vele kuitenbijters en het open einde van deze rit, is er van alles mogelijk. Wie neemt de beste benen mee uit Denemarken?



Na een rust- en reisdag strijkt het Tourpeloton neer in Duinkerke. De stad ligt in het uiterste noordwesten van Frankrijk, tegen de grens met België. De eerste dertig kilometer lopen vrijwel parallel aan de Belgische grens, tot en met de eerste beklimming van de dag. Dat is de met kasseien bezaaide Kasselberg. Daarna gaat het in zuidwestelijke richting, waar het peloton tientallen kilometerslang door het Regionaal Natuurpark van de Kapen en Opaalmoerassen zal rijden.

Wie denkt dat deze rit vlak is, heeft het allesbehalve bij het rechte eind. Er liggen in een tijdsbestek van zo’n 50 kilometer liefst vier gecategoriseerde beklimmingen. Daarna zet het peloton weer koers naar de Noordzeekust. Na de boog van de laatste twintig kilometer buigen de renners rechtsaf, waarna het tot aan Calais langs de zee gaat. Bovendien ligt op elf kilometer voor het einde nog de Cap Blanc-Nez (1,1 km aan 6,5%). In de laatste twee kilometer liggen nog twee grote rotondes, voordat het afsprinten is.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.15 uur

Officiële start: 13.30 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.35 uur

Afstand: 171,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Kasselberg: tussen 14.10 en 14.15 uur

Tussensprint Lumbres: tussen 14.50 en 15.00 uur

Passage Côte de Remilly-Wirquin: tussen 15.05 en 15.115 uur

Passage Côte de Nielles-lès-Bléquin: tussen 15.35 en 15.50 uur

Passage Côte de Harlettes: tussen 15.45 en 15.55 uur

Passage Côte de Ventus: tussen 16.10 en 16.25 uur

Passage Côte de Cap Blanc-Nez: tussen 17.00 en 17.20 uur

Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 4 (WielerFlits)

Tour 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2022: De deelnemers (WielerFlits)