Tour 2022: Liveblog – Etappe 20 tijdrit naar Rocamadour zaterdag 23 juli 2022 om 08:00

De voorlaatste etappe van de Tour de France 2022 is een individuele tijdrit. Het is de tweede van deze ronde, na de dertien kilometer lange openingstijdrit in Kopenhagen. Met de veertig kilometer die tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour op het programma staan, komt het totaal aantal tijdritkilometers deze Tour op 53.



De chrono is in drie gedeeltes op te delen. Het eerste deel verloopt in noordwestelijke richting naar het eerste meetpunt in Aynac, na 10 kilometer. Vervolgens draait de golvende route naar het westen en daarbij passeren de renners Gramat, waar na ongeveer 22 kilometer het tweede tussenpunt is gelegen.

Het traject loopt door in westelijke richting tot in Couzou, de plek waar de derde tijdsmeting van deze tijdrit gelegd wordt. Na een korte afdaling wacht eerst de Côte de Magès (1,6 km aan 4,7%), gevolgd door een nieuwe afdaling en dan de klim van de Côte de l’Hospitalet (1,5 km aan 7,8%) naar de aankomst in Rocamadour.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Start eerste renner: 13.05 uur

Finish eerste renner: tussen 14.00 en 14.10 uur

Start laatste renner: 17.00 uur

Finish laatste renner: tussen 17.45 en 17.55 uur

Afstand: 40,7 kilometer



Tijdschema belangrijke passages:

Tussenpunt 1 in Aynac: na 10,6 km (na ongeveer 13 minuten)

Tussenpunt 2 in Gramat: na 22,1 km (na ongeveer 26 minuten)

Tussenpunt 3 in Couzou: na 32,6 km (na ongeveer 39 minuten)

