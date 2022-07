Tour 2022: Liveblog – Etappe 13 naar Saint-Étienne vrijdag 15 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Daags na de koninginnenrit naar de top van Alpe d’Huez is het de beurt aan de aanvallers. De klassementsmannen kunnen in etappe dertien enigszins op adem komen na twee zware dagen door de Alpen, want in finishplaats Saint-Étienne is de kans groot dat de puncheurs of sprinters om de ritzege strijden.



Er staan in de dertiende etappe drie gecategoriseerde beklimmingen op het programma, die netjes verspreid over het parcours liggen. Na de Côte de Brié (2,4 km aan 6,9%) volgen de Col de Parménie (5,1 km aan 6,6%) en de Côte de Saint-Romain-en-Gal (6,6 km aan 4,5%). En op slechts tien kilometer van het einde de Côte de Sorbiers (1,9 km aan 4,4%), maar die is niet gecategoriseerd.

Het gaat de opeenvolging van korte beklimmingen zijn die deze etappe lastig maakt, want niet alleen de Sorbiers is een ongecategoriseerde heuvel in deze etappe. Er zijn er meer van over de gehele etappe. In het peloton zal de grote vraag zijn wie wil controleren.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.20 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.50 uur

Afstand: 192,6 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Brié: tussen 14.00 en 14.05 uur

Passage Côte de Parménie: tussen 15.00 en 15.10 uur

Tussensprint La Côte-Saint-André: tussen 15.30 en 15.45 uur

Passage Côte de Saint-Romain-en-Gal: tussen 16.30 en 16.45 uur

