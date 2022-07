Tour 2022: Liveblog – Etappe 10 naar Megève dinsdag 12 juli 2022 om 08:00

Na de tweede rustdag is het opnieuw klimmen geblazen in de Tour de France. De tiende etappe leidt de coureurs van Morzine naar Megève, met onderweg vier beklimmingen. De slotklim naar het vliegveld van Megève is in totaal 19,2 kilometer lang aan een gemiddelde van 4,1%. Gaat een vluchter hier winnen?



In de eerste honderd kilometer liggen met de Côte de Chevenoz (7,3 km aan 3,8%), de Col de Jambaz (6,9 km aan 3,8%) en de Côte de Châtillon-sur-Cluses (4,8 km aan 4%) drie beklimmingen van respectievelijk vierde, derde en vierde categorie. In Cluses volgen ze een weg door het dal die parallel aan de rivier de Arve loopt. De renners die links omhoog kijken zullen af een toe een glimp kunnen opvangen van de Mont Blanc, met 4809 meter de hoogste bergtop van Europa.

Er wacht in de finale een klim van 21 kilometer naar de finishplaats Megève. Al zou je deze klim kunnen opknippen in twee delen. Eerst is er een veertien kilometer lange loper naar Megève, dat begin vorige eeuw een populair vakantieoord van koninklijke families was. Net buiten Megève begint het tweede deel van de klim, de ruim zeven kilometer lange Montée de l’Altiport, die zoals de naam al doet verklappen leidt naar de plaatselijke landingsbaan.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.30 uur

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.20 uur

Afstand: 148,1 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Chevenoz: tussen 14.05 en 14.10 uur

Passage Col de Jambaz: tussen 15.05 en 15.15 uur

Passage Côte de Châtillon-sur-Cluses: tussen 15.40 en 15.50 uur

Tussensprint Passy-Marlioz: tussen 16.15 en 16.25 uur

Passage Montée de l’altiport de Megève: tussen 16.55 en 17.15 uur

