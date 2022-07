Tour 2022: Liveblog – Etappe 1 individuele tijdrit in Kopenhagen vrijdag 1 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

De Ronde van Frankrijk gaat dit seizoen na twee jaar uitstel van start in Denemarken. Hoofdstad Kopenhagen huisvest het Grand Départ, waar een individuele tijdrit van dertien kilometer is uitgezet. Wie verovert op deze vrijdag 1 juli de allereerste gele trui in de Tour de France?



De 13,2 kilometer lange tijdrit in de Deense hoofdstad is volledig vlak. Maar wie denkt dat de powerhouses hier wel even de eerste gele trui gaan oprapen, die komt bedrogen uit. Er liggen onder meer twintig haakse bochten in het parcours. De renners rijden door het Koninklijk Paleis en ze passeren ook het wereldberoemde standbeeld De kleine zeemeermin. Ook passages langs de Universiteit van Kopenhagen en het Parken-stadion zijn opgenomen.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Start: 16.00 uur (eerste renner)

Finish: tussen 19.05 en 19.15 uur (laatste renner)

Afstand: 13,2 km

Tijdschema belangrijke passages:

Parken-stadion: na 4,2 kilometer

Tussenpunt Sankt Jacob: na 6,6 kilometer

Passage Kastellet: na 8,4 kilometer

Passage Kleine Zeemeermin: na 9 kilometer

Passage koninklijk paleis Amalienborg: na 10,3 kilometer

Tour 2022: Starttijden individuele tijdrit in Kopenhagen

Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 1 (WielerFlits)

Tour 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2022: De deelnemers (WielerFlits)