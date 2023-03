Strade Bianche 2023: Liveblog – Favorietenrol voor Mathieu van der Poel zaterdag 4 maart 2023 om 09:00

Het klassieke voorjaar gaat vandaag verder met Strade Bianche, voor veel wielerliefhebbers ondertussen ‘het zesde monument’ op de wielerkalender. De koers over Toscaanse grindwegen zorgt elk jaar weer voor spektakel. Dit jaar is Mathieu van der Poel de grote favoriet.

Meer dan een derde van het traject bij de mannen gaat over de typische onverharde wegen van Toscane, ook wel sterrati genoemd. In totaal gaat het om 63 kilometer over grindwegen, verdeeld over elf sectoren. In volle finale ligt nog de steile Via Santa Caterina (max. 16%), vlak voor de finish op het grote plein van Siena. De start is om 11.45 uur en de finish tussen 16.15 en 16.45 uur.

De vrouwen starten al om 09.30 uur voor hun wedstrijd van 136 kilometer. Zij krijgen ruim 30 kilometer onverharde wegen voor de wielen geschoven. Tussen 13.15 en 13.45 uur kennen we de opvolgster van Lotte Kopecky.

Vrouwen

Officieuze start: 09.25 uur

Officiële start: 09.30 uur

Finish: tussen 13.15 en 13.45 uur

Afstand: 136 kilometer

Mannen

Officieuze start: 11.40 uur

Officiële start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.45 uur

Afstand: 184 kilometer

