Omloop Het Nieuwsblad 2023: Liveblog – Start van het Vlaamse voorjaar

Het is eindelijk zover: het Vlaamse wielerseizoen gaat beginnen! Voor veel wielervolgers is de Omloop Het Nieuwsblad het échte begin van het seizoen. We zoeken vandaag opvolgers voor Wout van Aert en Annemiek van Vleuten. Wie gaan er met de overwinning aan de haal?

Naar goede gewoonte zal aanstaande zaterdag het officiële startschot weerklinken in Meerbeke. Het peloton zal vervolgens 207,3 kilometer moeten afleggen. Op 53 kilometer van de streep kunnen we zeggen dat de finale echt begint. Dan staat namelijk de Wolvenberg op het menu. De Wolvenberg zelf is niet al te lastig, maar voor deze helling ligt de Holleweg nog eens op de omloop en meteen na deze helling volgen de kasseien van de Kerkgate en Jagerij. Waar vorig jaar de Molenberg niet in het parcours lag, is dat nu wel weer het geval.

Vervolgens is het de beurt aan het gekende drieluik Haaghoek-Leberg-Berendries. Op de top van de Berendries is het nog maar 23,5 kilometer tot aan de streep in Ninove. Het is dan nog niet gedaan, want de Muur van Geraardsbergen ligt op een goede zestien kilometer. Stel dat de koers nog niet beslist is op de Muur, is er nog altijd de Bosberg. Na de Bosberg is het nog maar twaalf kilometer tot aan de meet in Ninove.

De vrouwen rijden een soortgelijke finale. De Molenberg luidt op veertig kilometer van de meet de finale in. Vervolgens wacht het venijnige duo Haaghoek-Leberg, gevolgd door Berendries en Elverenberg-Vossenhol. Uiteraard ontbreekt de Muur van Geraardsbergen niet. Na de Bosberg wachten er nog twaalf zenuwslopende kilometers richting Ninove. De finish is tussen 17.00 en 17.30 uur.

Mis niets van de Omloop Het Nieuwsblad 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 10.55 uur (mannen)

Officiële start: 11.10 uur (mannen)

Finish: tussen 16.05 en 16.30 uur (mannen)

Afstand: 207,3 kilometer (mannen)

Tijdschema belangrijke passages, mannen:

Wolvenberg (nog 53 km): tussen 14.45 en 15.05 uur

Molenberg (nog 41 km): tussen 15.00 en 15.25 uur

Haaghoek-Leberg-Berendries: tussen 15.10 en 15.45 uur

Muur van Geraardsbergen (nog 16 km): tussen 15.35 en 16.05 uur

Bosberg (nog 12 km): tussen 15.45 en 16.10 uur

