Liveblog – Waalse Pijl 2022: Volg de start in Blegny woensdag 20 april 2022 om 09:00

Vandaag staat de 86e editie van de Waalse Pijl op het programma. La Flèche Wallonne start dit jaar voor het eerst in Blegny, maar behoudt zijn klassieke finish op de Muur van Hoei na een koers van 192 kilometer door de Ardennen.

Vanaf de start in Blegny gaan de eerste 115 kilometer over glooiend Waals terrein en krijgen de renners twee beklimmingen voor hun kiezen: de Côte de Tancrémont en Côte des Forges. Hierna gaan de coureurs drie plaatselijke rondes in, waarin de Côte d’Ereffe (2 km à 5,5%), Côte de Cherave (1.4 km à 7,9%) en natuurlijk de Muur van Hoei (1,2 km à 10,4%) moeten worden beklommen.

Het deelnemersveld van vandaag is bijzonder sterk: Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe, Benoit Cosnefroy, Jonas Vingegaard, Tom Pidcock en Alejandro Valverde zijn kanshebbers voor de zege op de Mur de Huy. Valverde is recordhouder met vijf overwinning in de Waalse Pijl. Hij wordt op de erelijst gevolgd door Julian Alaphilippe die drie keer naar de zege sprintte.

Kan Julian Alaphilippe zijn zege prolongeren en zijn vierde overwinning pakken in de Waalse Pijl?

Mis niks van de Waalse Pijl in ons liveblog!!

Start: 11.30 uur in Blegny

Finish: tussen 16.19 en 16.49 uur in Hoei

Afstand: 192 km

