Liveblog – Scheldeprijs 2022: Peloton in Zuid-Beveland, verdeeld in die waaiers woensdag 6 april 2022 om 12:35

Vandaag staat de Scheldeprijs op het programma. Traditioneel een voorjaarskoers waar rappe mannen de kans krijgen een klassieker op hun naam te schrijven. De renners krijgen 199 kilometer voor de wielen geschoven tussen Terneuzen en Schoten. De start is om 12.45 uur bij de Westerscheldetunnel en de renners finishen rondt 17.15 uur in het Vlaamse Schoten.

Na de start in Terneuzen rijdt het peloton door de Westerscheldetunnel richting Zuid-Beveland. De wind kan in deze Zeeuwse streek een rol spelen, waardoor de coureurs al in het begin van de koers alert moeten zijn. Na 72 kilometer bereikt het peloton de Belgische grens en wordt via de Antwerpse haven de plaatselijke omloop in schoten bereikt.

De plaatselijke omloop van 17,2 kilometer kent een ‘makkelijke’ kasseistrook van 1700 meter en wordt vier keer aangedaan. De aankomst ligt op de Churchilllaan in Schoten. Op driehonderd meter van de finish is nog een flauwe bocht en is positionering van de treintjes van groot belang.

Favorieten voor de Scheldeprijs zijn zoals altijd de topsprinters. Fabio Jakobsen, Tim Merlier, Dylan Groenewegen, Arnaud De Lie en Sam Bennett maken kans op de overwinning. Wie volgt Jasper Philipsen op in de koers die wordt aangemerkt als het wereldkampioenschap voor sprinters?

Mis niks in het liveblog van WielerFlits.

Start: 12.45

Finish: Tussen 17.07 en 17.30 uur

Afstand: 199 km

Bespreek de wedstrijd in onze live chat

Links:

Voorbeschouwing Scheldeprijs 2022

Deelnemerslijst Scheldeprijs 2022