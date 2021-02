Liveblog – Omloop Het Nieuwsblad 2021: 5 renners in kopgroep zaterdag 27 februari 2021 om 10:46

Met de Omloop Het Nieuwsblad staat vandaag de jaarlijkse openingsklassieker op het programma. Van de grote drie tekent enkel Julian Alaphilippe present voor de kasseiklassieker, maar er zijn kandidaten genoeg met winstkansen. Mis niets van het vuurwerk via ons liveblog!

De renners staat een parcours van 201 kilometer met niet minder dan 13 hellingen en 9 kasseistroken te wachten. Toch vinden we in de eerste honderd kilometer maar weinig noemenswaardige hindernissen terug.

Vlak na de bevoorrading zullen de ploegen iets nerveuzer worden. Vanaf dan kan de voorfinale worden ingezet, met elke tien kilometer een kuitenbijter. Te beginnen met de niet al te bekende Kattenberg en de kasseien van de Holleweg. Vervolgens liggen het tweeluik Leberg-Haaghoek, de Passenstraat, Hostellerie (op 73) en de Valkenberg (op 63) op het traject.

De echte finale begint met de Wolvenberg, op 52 kilometer van het einde. Op 42 kilometer van de finish wacht de Molenberg. Hierna worden de renners nog gepijnigd met opnieuw het tweeluik Haaghoek-Leberg, de Berendries en het Vossenhol, waarna het richting Muur van Geraardsbergen gaat. Hier kan eventueel nog een georganiseerde achtervolging op gang komen.

De Muur van Geraardsbergen en Bosberg zullen in de Omloop voor de ultieme schifting moeten zorgen. Vervolgens gaat het in de laatste tien kilometer richting de Onderwijslaan in Ninove.

Start: 11.05 uur in Gent

Finish: tussen 16.08 en 16.25 uur in Ninove

Afstand: 201 kilometer

