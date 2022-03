Liveblog – Milaan-San Remo 2022: Volg hier de finale van La Primavera zaterdag 19 maart 2022 om 14:19

TVandaag staat de 113e editie van Milaan-San Remo op het programma. De renners overbruggen dit jaar een afstand van 293 kilometer. Ten opzichte van vorig jaar is dat zes kilometer korter, maar het traditionele parcours met de passage over de Passo del Turchino de Capi’s, Cipressa en Poggio is dit jaar weer in ere hersteld.

Vorig jaar kwam Jasper Stuyven als eerste over de streep in San Remo. De Belg van Trek-Segafredo ontsnapte in het slot van de afdaling van de Poggio en bleef Caleb Ewan en Wout van Aert nipt voor.

La Primavera behoort tot de vijf wielermonumenten. De eerste editie werd al in 1907 verreden en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een legendarische voorjaarsklassieker. De renners die Milaan-San Remo op hun palmares bijschrijven zijn altijd van grote naam.

Er staan vandaag veel toppers aan de start. Onder andere Wout van Aert, Tadej Pogačar en op het laatste moment Mathieu van der Poel. Jasper Stuyven kan zijn overwinning niet verdedigen door ziekte en zal vandaag hoe dan ook een andere opvolger krijgen. De winnaar van Milaan-San Remo zal na 293 kilometer rond de klok van 17u bekend zijn.

Start: 10:10

Finish: tussen 16.49 en 17.30 uur

Afstand: 293 kilometer

