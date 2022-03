Liveblog – Gent-Wevelgem 2022: Koers officieel op gang geschoten in Zonnebeke voor 248 kilometer door Flanders Fields zondag 27 maart 2022 om 10:45

De 84e editie van Gent-Wevelgem staat vandaag op het programma. Om 10.50 uur is de officieuze start in Ieper en na een korte neutralisatie zal de wedstrijd om 11.10 uur echt losbarsten. De renners komen rond de klok van 17.00 uur aan in Wevelgem na een wedstrijd van 248 km.

Vorig jaar won Wout van Aert in een sprint voor Giacomo Nizzolo en Matteo Trentin. Al vroeg tijdens de koers ontstond er een selecte groep als gevolg van waaiers. Hierna was het traditiegetrouw de Kemmelberg die voor de definitieve schifting zorgde en koerste een groep van zeven renners op Wevelgem af.

Ook in het parcours van vandaag is de Kemmelberg belangrijk, die drie keer wordt bedwongen tijdens de heuvelzone. De wind speelt normaliter ook een belangrijke rol en waait vandaag matig (windkracht 3) uit het zuidwesten. Gaat dit genoeg zijn om het peloton tijdens de passage door de Moeren op de kant te zetten?

Het is op voorhand lastig in te schatten of in Wevelgem een selecte groep aankomt of dat een massasprint het pleit beslecht. Enkele favorieten voor de overwinning zijn: Wout van Aert, Arnaud Démare, Mads Pedersen, Anthony Turgis, Tim Merlier en Jasper Philipsen. Kan Wout van Aert zichzelf opvolgen en een dubbelslag slaan en na de E3 Saxo Bank Classic ook Gent-Wevelgem winnen?

Na afloop van de mannenwedstrijd zal de finale van de vrouwenkoers worden gevolgd en houden we u daarvan in dit liveblog op de hoogte.

Start: 10.50 in Ieper

Finish: Tussen 16.42 en 17.14 uur in Wevelgem

Afstand: 248 km

