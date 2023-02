Kuurne-Brussel-Kuurne 2023: Liveblog – Iets voor aanvallers of sprinters? zondag 26 februari 2023 om 09:00

Huidige Kopgroep

Na de Omloop Het Nieuwsblad van gisteren gaat het Vlaamse voorjaar meteen door met Kuurne-Brussel-Kuurne. Wie wordt in de semi-klassieker de opvolger van Fabio Jakobsen? De grote vraag is of het weer een massasprint wordt met een uitgedund peloton, of dat een of meerdere aanvallers dit weten te voorkomen.

Kuurne-Kuurne-Brussel trekt ook dit jaar weer over de hellingen van het Pays des Collines in de Henegouwse Ardennen. Daar worden naast La Houppe ook Hameau des Papins (1,2 km aan 6,6%, max. 16,2%), Le Bourliquet (1,3 km aan 6,8%, max. 15,3%) en Mont Saint-Laurent (1,3 km aan 7,8%, max. 17%) aangedaan.

De 75ste editie bevat in totaal vier kasseistroken en dertien hellingen. De Tiegemberg is de eerste, de Kluisberg de laatste. Eenmaal de finish op de Brugsesteenweg gepasseerd, volgt er nog een lokale ronde van circa 12,6 kilometer door Kortrijk en Kuurne.

Mis niets van de Kuurne-Brussel-Kuurne in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.10 uur

Officiële start: 12.19 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.10 uur

Afstand: 193,1 kilometer

Tijdschema belangrijke passages, mannen:

Tiegemberg (nog 176 km): tussen 12.40 en 12.45 uur

La Houppe (nog 109 km): tussen 14.15 en 14.25 uur

Kluisberg (nog 52 km): tussen 15.30 en 15.55 uur

Voorlaatste passage finish (nog 12 km): tussen 16.25 en 16.50 uur