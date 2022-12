Kijk hier live naar de teampresentatie van Jumbo-Visma voor 2023 donderdag 22 december 2022 om 13:30

December is de maand van de terugblikken, maar Jumbo-Visma kijkt ook al vooruit naar 2023. Vandaag is de teampresentatie van de Nederlandse ploeg in Amsterdam en die is voor het publiek exclusief en geheel live te zien hier op WielerFlits. We houden ook een liveblog bij.

Jumbo-Visma kende in 2022 een boerenjaar, met de gedroomde eindwinst in de Tour de France met Jonas Vingegaard. Daarnaast was het aan het eind van het jaar de beste ploeg in de UCI WorldTour. In 2023 hoopt de ploeg er een schepje bovenop te doen, onder meer met nieuwkomers Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Jan Tratnik, Attila Valter en Thomas Gloag.

De teampresentatie van de mannenploeg, de vrouwenploeg en de opleidingsploeg start om 14.00 uur. Naar verwachting is de presentatie rond 15.30 uur afgelopen. De livestream vind je hieronder in ons WielerFlits Liveblog. Daarnaast kan je in de live chat meepraten met de uitzending.

Livestream teampresentatie Jumbo-Visma 2023