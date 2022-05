Giro 2022: Liveblog – Etappe 9 met aankomst op Blockhaus zondag 15 mei 2022 om 08:00

De rit voor de tweede rustdag van de Giro d’Italia gaat door de bergen en heeft een lengte van 191 kilometer met aankomst bergop op Blockhaus. Een serieuze bergetappe waarin de klassementsrenners meteen hun kaarten op tafel moeten leggen. Wie grijpt de ritwinst? En verandert de roze trui van schouders?



Vanaf de start in Isernia trekt het peloton dwars door de Apennijnen en is het direct klimmen geblazen. De eerste klim is de Vallico Del Macerone (3,1 km aan 5,7 %) die meteen wordt opgevolgd door de langere Riomero Sannitico (9 km aan 6,7 %). Hierna volgt een korte afdaling, maar al snel begint de voet van Roccaraso (7,3 km aan 6,1%).

De finale begint met de Passo Lanciano, het eerste gedeelte van de slotklim naar Blockhaus. De cijfers? 10,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%. Hierna volgt de afdaling en beginnen de renners aan de San Valentino in Abruzzo Citeriore (6,2 km aan 4,9%), al is die niet gecategoriseerd. Een korte afdaling volgt nog, maar vrijwel direct doemt de klim naar Blockhaus (13,7 km aan 8,5%) op.

Mis niets van deze etappe van de Giro 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 11.35 uur

Officiële start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.35 uur

Afstand: 191 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Vallico Del Macerone: tussen 11.55 en 12.00 uur

Passage Riomero Sannitico: tussen 12.20 en 12.30 uur

Passage Roccaraso: tussen 13.00 en 13.10 uur

Tussensprint Filetto: tussen 14.20 en 14.40 uur

Passage Passo Lanciano: tussen 15.30 en 16.00 uur

Tussensprint Roccamorice: tussen 16.15 en 16.50 uur

Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 9 (WielerFlits)

Giro 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Giro 2022: De deelnemers (WielerFlits)