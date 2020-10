Giro 2020: Liveblog – Peloton begonnen aan bergrit naar skistation Aremogna zondag 11 oktober 2020 om 09:50

De eerste week van de Giro d’Italia 2020 wordt op zondag 11 oktober afgesloten met een bergetappe. Na de snipperdag die het peloton nam op weg naar Vieste, lijken de klassementsrenners op weg naar Roccaraso, skistation Aremogna, alles uit te kast te moeten halen. Krijgen we een nieuwe rozetruidrager? Volg de etappe hier in het WielerFlits Liveblog.

Op de negende dag gaat de Giro d’Italia verder in de Abruzzese kustplaats San Salvo. In de eerste dertig kilometer volgt de route de Adriatische kust, maar gaat dan verder in het binnenland van de Abruzzen en wordt de weg meer golvend. Daarna krijgt het peloton in de Apennijnen drie zware beklimmingen voor de wielen geschoven.

Eerst ligt de Passo Lanciano (12,7 km aan 6,9%, max. 14%) op de route. Na 154,7 kilometer arriveert de koers op de top van de Passo San Leonardo (13,8 km aan 4,5%, max. 11%) en daarna volgt de Bosco di Sant’Antonio (9,9 km aan 5,0%, max. 10%) met de top na 181,4 kilometer.

Het sluitstuk van de dag is de slotklim vanuit wintersportgebied Roccaraso naar Aremogna (9,6 km aan 5,7%, max. 12%). De klim is in het eerste deel te overzien en gaat daarna even vals plat naar beneden. De laatste 2,5 kilometer gaan aan 7,2 procent, met een piek tot 12 procent.

Start: 10.20 uur in San Salvo

Finish: tussen 16.05 en 16.51 uur in Roccaraso (Aremogna)

Afstand: 208 kilometer

Aantal hoogtemeters: 4.541

