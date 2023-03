Gent-Wevelgem 2023: Liveblog – Vijftal vluchters vooruit met kleine voorsprong zondag 26 maart 2023 om 09:00

Over exact een week is het tijd voor de Ronde van Vlaanderen, maar nu is het de beurt aan Gent-Wevelgem. Deze Vlaamse voorjaarsklassieker in Flanders Fields zorgt jaarlijks voor spektakel, onder meer door de onverharde wegen in het parcours. De grote vraag is ook: overleven de sprinters?

De opvolgers van Biniam Girmay en Elisa Balsamo zoeken we tussen Ieper en Wevelgem. De winnaars moeten de Moeren doorstaan en in het heuvelland over de Monteberg, de Baneberg, de Scherpenberg en de Kemmelberg. De plugstreets zijn eveneens een vaste waarde in de koers. Eerst finishen de mannen (rond 17.00 uur) en daarna de vrouwen (rond 18.15 uur).

Mis niets van de Gent-Wevelgem in het WielerFlits-liveblog!

Mannen

Start: 10.50 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.20 uur

Afstand: 260,9 kilometer

Vrouwen

Start: 13.50 uur

Finish: tussen 18.05 en 18.30 uur

Afstand: 162,5 kilometer