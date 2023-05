Eschborn-Frankfurt 2023: Liveblog – Traditionele sprint in Duitsland? maandag 1 mei 2023 om 09:00

Eschborn-Frankfurt is traditioneel gezien een sprinterskoers bij uitstek. De erelijst wijst uit dat de mannen met de rappe benen uitmaken, wie mag juichen op de streep van Der Radklassiker. Dit jaar bevat het parcours echter meer hoogtemeters. Een verandering die roet in het eten zou kunnen gooien van de sprintersplannen.

Het parcours van Eschborn-Frankfurt heeft een transformatie ondergaan. De organisatie heeft gekozen voor een route met 3.000 hoogtemeters in 202 kilometer. De Feldberg (11 km aan 4,8%) is de scherprechter in het nieuwe parcours. Na 46 kilometer ligt de eerste top van de Feldberg. Vervolgens gaat het richting een lokale omloop met twee keer de Mammolshain (2,3 km aan 8,3%).

Direct na de tweede keer Mammolshain volgt ook een beklimming van de andere zijde van de Feldberg (7,6 km aan 6,5%). Vanaf de top is het dan nog 85 kilometer tot de finish. In de finale rest dan enkel een derde keer Mammolshain, voordat de renners over vlakke wegen richting Frankfurt rijden.

Officiële start: 12.05 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.25 uur

Afstand: 203,8 kilometer