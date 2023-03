Bespreek hier live Nokere Koerse en Milaan-Turijn woensdag 15 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Na een uiterst drukke wielerweek is het nu een soort stilte voor de storm tot Milaan-San Remo. Die stilte wordt vandaag ruw onderbroken door twee mooie voorjaarskoersen: Nokere Koerse en Milaan-Turijn.



Het echte werk in Nokere Koerse begint vanaf kilometerpaal 81, wanneer de renners voor het eerst aankomsthelling Nokereberg (350 meter aan 5,7%, max. 7%) tegenkomen. Daarna volgen namelijk de plaatselijke rondes. De lokale omloop is dit jaar 28,1 kilometer lang en ligt viermaal op de renners te wachten. De finish is tussen 17.15 en 17.45 uur.

De vrouwen rijden in Nokere Koerse hetzelfde finaleparcours, maar dan over in totaal 129 kilometer, met aankomst tussen 13.30 en 13.45 uur.

In Italië staat vandaag een van de oudste wielerkoersen op het programma: Milaan-Turijn. Deze wedstrijd is inmiddels weer een sprinterskoers in voorbereiding op Milaan-San Remo. Grote namen als Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en Biniam Girmay doen mee en finishen tussen 16.00 en 16.25 uur.

Lees meer: Voorbeschouwing: Nokere Koerse 2023 – Wie houdt Tim Merlier van twee op rij?

