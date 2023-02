Bespreek hier live de UAE Tour en de Tour du Rwanda maandag 20 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Na een ontzettend druk wielerweekend is het deze week tijd voor de volgende wedstrijd in de WorldTour voor mannen. De UAE Tour gaat namelijk van start met een vlakke rit naar Al Mirfa.

De openingsrit van de UAE Tour biedt meteen kansen voor de sprinters. Natuurlijk liggen in de woestijn altijd waaiers op de loer en dat kan altijd voor nervositeit en slachtoffers zorgen. Op 20 kilometer van de meet rijden de renners al het finishparcours op, waarna nog een lokale ronde van 18,8 kilometer volgt. Een koninklijke massasprint mag verwacht worden in Al Mirfa. Tussen 13.20 en 13.40 uur kennen we de eerste leider.

De Tour du Rwanda is al toe aan de tweede dag. Op het programma staat een rit van Kigali naar Gisagara over bijna 133 kilometer. De finish wordt in de loop van de ochtend of aan het begin van de middag verwacht.

Lees meer: Voorbeschouwing: UAE Tour 2023 – Evenepoel tegen sterk UAE-blok zonder Pogacar

Tweets by UAE Tour