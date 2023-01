Bespreek hier live de Tour Down Under en de Exact Cross Zonnebeke zaterdag 21 januari 2023 om 00:00

Huidige Kopgroep

Het slotweekend van de Tour Down Under 2023 is aangebroken. Op deze zaterdag wordt een sprintersetappe verreden met aankomst in Willunga Township. Later op de dag staat in België de Exact Cross in Zonnebeke op het programma.

Bij de plaatsnaam Willunga denken we vrijwel meteen aan Willunga Hill, maar deze heuvel ontbreekt dit jaar in het parcours Down Under. De etappe is eigenlijk op te delen in drie lokale rondes in en rond Willunga. De finishstreep is getrokken op High Street in Willunga zelf, aan de voet van Willunga Hill. De start is om 02.00 uur Nederlands-Belgische tijd en de finish tussen 05.00 en 05.40 uur.

’s Middags staat de Exact Cross in Zonnebeke gepland. Er zullen weinig toppers aan de start verschijnen, want de meeste crossers zijn al in Benidorm voor de Wereldbeker van morgen. Toch is er genoeg om naar uit te kijken, met wedstrijden bij de junioren mannen (start om 12.15 uur), de elite vrouwen (start om 13.45 uur) en de elite mannen (start om 15.00 uur).

Bespreek in de live chat de wedstrijden van vandaag.

