Bespreek hier live de openingsrit in Parijs-Nice en de GP Monseré zondag 5 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Daags na de spectaculaire Strade Bianche is het tijd voor Parijs-Nice. De ‘Koers naar de Zon’ gaat vandaag van start met een heuveletappe, waarin topfavorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar meteen getest gaan worden.



Om 13.00 uur gaat de openingsrit in Parijs-Nice van start. Deze etappe is net geen 170 kilometer lang en biedt mogelijkheden voor puncheurs en sterke sprinters. De rit is namelijk allesbehalve vlak. In de finale liggen de Côte de Milon-la-Chapelle (500 meter aan 12%) en de Côte des Dix-Sept Tournants (1,3 km aan 5,7%). Tussen 16.45 en 17.10 uur is de finish.

In België staat nog de GP Monseré op het programma in de Lotto Cycling Cup. Het startschot klinkt al om 10.20 uur en dat betekent dat er vroeg gefinisht wordt, tussen 14.30 en 15.00 uur al. Wie treedt er in de voetsporen van Fabio Jakobsen, Tim Merlier en Arnaud De Lie? Zij wonnen de laatste drie edities.

Lees meer: Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2023 – Vingegaard tegen Pogacar

Tweets by Paris-Nice