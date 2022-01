Bekijk hier live de teampresentatie van Jumbo-Visma 2022 dinsdag 11 januari 2022 om 14:30

Jumbo-Visma stelt vandaag de selectie van 2022 en de plannen van de kopmannen voor aan de pers en het wereldwijde publiek. Dat doet het Nederlandse WorldTeam door middel van een liveshow die exclusief via WielerFlits te zien is. Kijk hier live mee naar de uitzending vanuit Spanje.



In een online talkshow, live vanaf het trainingskamp in Alicante, zal Jumbo-Visma alles vertellen over de doelstellingen voor het nieuwe wielerjaar. De teamleiding en kopmannen van de ploeg schuiven aan bij presentator Jeroen Toet, die samen met WielerFlits-analisten Raymond Kerckhoffs en Maxim Horssels de presentatie zal begeleiden.

De uitzending duurt van 15.00 tot 16.00 uur en is live te zien via ons YouTube-kanaal. Vergeet je ook niet te abonneren op het YouTube-kanaal van WielerFlits en @WielerFlits te volgen op Instagram.

Datum? Dinsdag 11 januari 2022

Tijd? van 15.00 tot 16.00 uur

Waar? Exclusief op WielerFlits.nl