Jan Janssen Classic West-Brabant editie: Fietsen voor de toekomst van de wielersport

De voorjaarsklassiekers zijn in volle gang. Natuurlijk kun jij ook niet wachten om in de waaier te rijden en over de kasseien te rammen. Speciaal daarvoor hebben we de Jan Janssen Classic naar West-Brabant gehaald.

De Jan Janssen Classic is de toerversie van de “Fokker Slag om Woensdrecht” uit de Schwalbe Topcompetitie die een dag later plaatsvindt. Het parcours door West-Brabant start en finisht op de Scheldeweg in Hoogerheide, dat nog niet zo lang geleden wereldnieuws was als fantastisch decor voor het WK veldrijden. Je kunt kiezen uit twee afstanden (85 en 135 kilometer) en je laten uitdagen door de hoogtemeters van de Brabantse Wal, enkele stevige kasseistroken en de prachtige omgeving. Op de route is een verzorgingspost voorzien en is mobiele technische service beschikbaar. Bij de finish is een gezellig wielerdorp aanwezig met terras, food-trucks en muziek.

De Jan Janssen Classic is vernoemd naar de legendarische wielrenner Jan Janssen, de eerste Nederlandse winnaar van de Tour de France. De fietstocht staat al jaren bekend om zijn uitdagende routes en professionele organisatie en trekt al jaren enorme aantallen deelnemers uit binnen- en buitenland. Ook bij deze editie is Jan Janssen zelf weer aanwezig om samen met bevriende ‘wieler-legends’ mee te fietsen.

De opbrengst gaat volledig naar de stichting “Vrienden van Koers” die ondersteuning biedt aan de Nederlandse wielersport. Ze organiseren koersen en andere wieleractiviteiten, en dragen bij aan het verbeteren van de infrastructuur, veiligheid en kwaliteit van het wielrennen in Nederland. Door “Vrienden van de Koers” te steunen draag jij direct bij aan de toekomst van de wielersport.

Schrijf je nu in voor de Jan Janssen Classic op zaterdag 29 april op www.janjanssen.nl/classic en geniet van een mooie dag in wielergemeente Woensdrecht!