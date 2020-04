Zweeler De Ronde 2020 Lockdown Edition Spel 2020: Minimaal 1.000 euro aan prijzen zaterdag 4 april 2020 om 07:00

De Ronde van Vlaanderen is voorlopig uitgesteld wegens het coronavirus. De wielerwereld ligt zelfs volledig plat tot ten minste 1 juni. En dus komen nieuwe initiatieven bovendrijven. Deze zondagmiddag wordt alsnog de finale van de Ronde verreden, maar dan virtueel via een computersysteem.

Dertien wereldtoppers springen thuis op hun fiets om het tegen elkaar op te nemen en Sporza zendt dit live uit. In totaal gaat het om 32 kilometer met daarin de Kruisberg, Oude Kwaremont en Paterberg verwerkt. Een exacte kopie van de echte finale, nagemaakt door het digitale platform Bkool. Zijn hardrijders Thomas De Gendt en Remco Evenepoel in het voordeel of strijden alsnog klassiekerspecialisten als Wout Van Aert en Greg Van Avermaet om de zege?

Waarom mee doen aan het De Ronde 2020 Lockdown Edition Spel 2020?

Je betrokkenheid bij het wielrennen zal nog meer toe nemen. Het draait niet om 1 renner, maar om 4 renners die allemaal voor jou moeten presteren gedurende de De Ronde 2020 Lockdown Edition.

Het kost maar 5 euro en je krijgt er uren lang aan entertainment voor terug. Niet alleen bij het puzzelen naar het ideale team, maar ook tijdens de koers zorgen jouw renners voor vreugde, maar zeker ook voor frustraties.

Als je een groot gedeelte van de andere spelers weet te verslaan, kan je ook nog een leuke prijs winnen (1 e prijs is 250 euro)! Er zijn minimaal 31 prijzen te winnen in het algemeen klassement!

