Zweeler Dauphiné Spel (min 3.000 Euro) en Tour de France Spel (min 25.000 Euro aan prijzen) dinsdag 11 augustus 2020 om 09:03

Het Critérium du Dauphiné (start woensdag 12-08 om 10.55 uur) is dit jaar een van de weinige kansen voor een goede voorbereidingskoers op de Tour de France. En dat is terug te zien in het deelnemersveld. Bijna alle klassementsmannen zakken deze week af naar Zuid-Frankrijk. Daar krijgt het peloton vijf lastige etappes voorgeschoteld, waardoor we dit keer echt kunnen spreken van een ‘mini Tour de France’.

Klik hier om direct naar het Critérium du Dauphiné Spel (minimaal 3.000 Euro aan prijzen) te gaan.

Tour de France Spel (min 25.000 euro aan prijzen en 1e prijs van 2.500 euro!).

De 107e editie van de Tour de France belooft een spektakelstuk te worden. In totaal zijn er acht bergetappes en als dat niet voldoende is, kan de beslissing op de laatste zaterdag geforceerd worden met een tijdrit naar La Planche des Belles-Filles.

Bij Zweeler wordt het volgen van de Tour de France nóg intenser. Stel jouw team samen en maak kans op de hoofdprijs van 2.500 EURO!

Klik hier om direct naar het Tour de France Spel te gaan.

Waarom mee doen aan een Zweelerspel?

Je betrokkenheid bij het wielrennen zal nog meer toe nemen. Het draait niet om 1 renner, maar om alle door jouw gekozen renners die moeten presteren gedurende alle wedstrijden.

Het kost maar 7 of 10 euro en je krijgt er uren lang aan entertainment voor terug. Niet alleen bij het puzzelen naar het ideale team, maar ook tijdens de koers zorgen teams voor vreugde, maar zeker ook voor frustraties.

Als je een groot gedeelte van de andere spelers weet te verslaan, kan je ook nog een leuke prijs winnen (1e prijs van 500 euro bij het Critérium du Dauphiné Spel en maar liefst 500 Euro is er voor de winnaar van het Tour de France Spel!