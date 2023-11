donderdag 23 november 2023 om 19:13

Yanne Dorenbos tekent bij Nederlands Continental-team na stage bij Equipo Kern Pharma

Parkhotel Valkenburg, de opvolger van ABLOC CT, heeft zich versterkt met Yanne Dorenbos. De 23-jarige Nederlander is actief op zowel de weg als de baan. Hij begon 2023 bij de opleidingsploeg van Equipo Kern Pharma, maar was sinds 1 augustus stagiair bij het ProTeam.

Met een vierde in de Ronde van Limburg, een heuvelwedstrijd in het kader van de Topcompetitie, en het NK tijdrijden voor beloften bewees Dorenbos vorig jaar behoorlijk allround te zijn. In de kleuren van Equipo Finisher, de opleidingsploeg van Equipo Kern Pharma, won hij vroeg in het seizoen de Trofeo Guerrita, een nationale koers in Spanje. Hij deed dat in de sprint van een uitgedund peloton.

Het tweede deel van het seizoen kwam Dorenbos dus uit voor de hoofdmacht van Equipo Kern Pharma. Uiteindelijk betwistte hij enkel de Ronde van Portugal voor dat team. Nadien reed hij ook nog de Ronde van Turkije, maar daar reed hij samen met andere Nederlandse baanrenners voor de nationale selectie. Een van die renners was Philip Heijnen, die dit seizoen al voor ABLOC CT uitkwam. In 2022 werden Dorenbos en Heijnen Europees kampioen koppelkoers tijdens het EK baanwielrennen voor U23/junioren te Anadia Portugal.

Selectie voor 2024

Dorenbos is de zesde aanwinst van de ploeg voor volgend jaar, na het eerdere aantrekken van Joost Brinkman, Lars Hohmann, Jelte Krijnsen, Vincent Hoppezak en Mathis Avondts. Voorlopig heeft Parkhotel Valkenburg enkel de vijf genoemde renners op papier voor 2024. Het is nog niet bekend wie hun contract bij de ploeg zullen verlengen.

Mārtiņš Pluto, Stijn Appel, Lars Loohuis (allen BEAT Cycling) en Jelle Johannink (Tour de Tietema-Unibet) zoeken in ieder geval andere oorden op. Frank van den Broek maakte eerder al de overstap naar de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich en rijdt inmiddels voor het WorldTeam, terwijl Bodi del Grosso zijn carrière voorlopig stil heeft gezet.