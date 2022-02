Winactie: Maak kans op 2 tickets voor de schaatsen World Cup Final

Houd je naast wielrennen ook van schaatsen? Dan hebben we iets moois voor jou! Het Olympisch schaatsseizoen 2021/2022 wordt in stijl afgesloten tijdens de World Cup Final in het weekend van 12 & 13 maart. Tijdens dit toernooi in de schaatstempel Thialf van Heerenveen wordt bepaald wie er met de felbegeerde Wereldbeker per afstand vandoor gaat. Een knallende afsluiter van een nu al bijzonder schaatsseizoen.

Wil jij dit unieke schaats-event niet missen? Bestel dan jouw tickets hier!

(Bij een toernooi zonder publiek krijg je de aankoopprijs terug)

WielerFlits mag tevens voor de World Cup Finale twee tickets weggeven!

Wil jij kans maken? Beantwoord dan de volgende vraag:

Hoe heten de broers waarvan de een olympisch zilver veroverde op de baan en de ander met het schaatsen?

Deadline

Maandag 7 maart 2022 om 23:59

De winnaar wordt per e-mail bekendgemaakt.

Op deze winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.