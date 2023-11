maandag 20 november 2023 om 08:00

Winactie: Maak kans op een set RSL carbon wielen van Bontrager t.w.v. €2.600,-

Wil jij je net zo snel voelen als Mads Pedersen in de laatste meters van een massasprint of als Jolanda Neff tijdens haar Olympische XC rit? Een RSL carbon wielset van Bontrager maakt een groot verschil in jouw fietsprestaties. Of je nou een mountainbiker, gravelfanaat of fanatieke wielrenner bent, er is een geschikte wielset voor jou. En het goede nieuws is: jij maakt kans op één van de topmodellen uit de RSL line-up van Bontrager.

Behalve je frame, heeft niets een grotere invloed op de prestaties dan je wielen. Het upgraden van je wielset is daarom de gemakkelijkste manier om gewicht te besparen en de rijprestaties van je fiets te verbeteren. Dat geldt zowel voor sterke MTB-wielen als voor lichte, aerodynamische carbon racewielen. Carbon wielen zijn een behoorlijke investering, en daarom krijgt elke Bontrager carbon wielset een levenslange garantie voor de eerste eigenaar mee. Meer weten? Ga naar trek.bike/blx_CarbonCare.

Doe mee met de winactie en maak kans op een upgrade van je wielset! Kies de Kovee RSL als je de allerlichtste en snelste XC-mountainbikewielen wilt. Met de Aeolus RSL 37/51/62/75 kies je het ultieme carbon racewiel voor beklimmingen, criteriums en klassiekers. De Aeolus RSL 37V is het ideale wiel om te gravelen met het nieuwste, lichtste en snelste velgontwerp met een grotere binnenbreedte van 25mm.

Hoe werkt het?

1. Vul uiterlijk vrijdag 1 december 2023 het formulier in (via onderstaande link) om kans te maken.

2. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.