Wil jij werken in de wielerwereld? Bekijk de vacatures van Trek Benelux

Hèt fietsenmerk dat wereldwijd verkocht wordt en is ontstaan uit het eenvoudige principe: “Bouw aan duurzame dingen en laat een spoor van positieve veranderingen na”. Bij Trek bouwen we alleen producten waar we gek op zijn, geven we onze klanten ongelooflijk veel aandacht en veranderen we de wereld door meer mensen op de fiets te krijgen. Klinkt dit jou als muziek in de oren en wil je meebouwen aan onze missie? Dat kan!

Trek is namelijk altijd op zoek naar enthousiastelingen die ons team willen versterken. Bij Trek houd je je dagelijks bezig met de meest moderne fietsen. Van mountainbikes tot racefietsen en van stadsfietsen tot e-bikes. Je komt te werken in een team van collega’s met passie en trots voor onze producten. Dit kan zowel in één van onze winkels, het warehouse of op het hoofdkantoor.

Krijg jij er energie van om onze klanten te adviseren over onze producten en ze met een glimlach de winkel te laten verlaten? Of ben jij diegene naar wie vrienden bellen als hun fiets kapot is en jij dit in een handomdraai weet te maken? Bekijk dan snel onze vacatures en wie weet verwelkomen we jou binnenkort als collega binnen de TREK-familie!

Over Trek Benelux

Trek Bicycle Corporation is de grootste fietsenproducent van de Verenigde Staten en behoord tot de drie grootste van de wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Waterloo (Wisconsin) waar Trek in 1976 is gestart. Vandaag de dag is Trek vertegenwoordigd in de wereld met 17 dochterondernemingen en staan er fabrieken in de Amerika, Duitsland, Taiwan en China. Trek Benelux is gevestigd in Harderwijk en het Europees distributiecentrum in Wijchen.

In Harderwijk is ook de Product & research afdeling gevestigd voor de E-bikes. Dit team van ontwerpers, ingenieurs en designers werken nou samen met het hoofdkantoor in Waterloo (Wi). In het Duitse Hartsmannsdorf staat een productie faciliteit waar E-Bikes, race & mountainbikes en gewone stadfietsen worden geassembleerd. Het segment E-bikes staat binnen de Trek Benelux inmiddels garant voor meer dan de helft aan omzet.